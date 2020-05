Die britische Künstlerin hat die Pfunde purzeln lassen. In den sozialen Medien zeigt sie sich mit ihrer neuen Figur - und die meisten Fans applaudieren ihr.

London (dpa) - Die britische Sängerin Adele ("Rolling In The Deep") hat Fans und Kollegen am Mittwoch mit einem neuen Look überrascht. Einen Tag nach ihrem 32. Geburtstag veröffentlichte die mehrfache Grammy-Gewinnerin ein Foto, auf dem sie sich gertenschlank präsentierte.

"Danke für die Geburtstagsliebe", schrieb Adele dazu bei Instagram. "Ich hoffe, ihr bleibt alle in Sicherheit und bei Verstand in dieser verrückten Zeit." Außerdem dankte die Sängerin allen Helfern, die während der Corona-Krise ihr Leben riskierten.

Viele Fans reagierten beeindruckt. "Wie umwerfend sie aussieht", schrieb eine Nutzerin. Auch US-Model und Moderatorin Chrissy Teigen äußerte sich verblüfft. "Ich glaube, du machst Witze", kommentierte sie. Zahlreiche Instagram-User, darunter die deutsche Reality-TV-Darstellerin Daniela Katzenberger, drückten ihr Erstaunen und ihre Begeisterung mit Herz-Emojis aus. Andere forderten neue Musik von der Sängerin, die 2015 ihr bislang letztes Album "25" veröffentlicht hatte.

Unter dem Geburtstagsfoto gab es allerdings auch ein paar kritische Stimmen. Vor Jahren habe Adele gesagt, sie wolle nicht wie ein Model aussehen, merkte eine Nutzerin an und nannte die Musikerin eine Heuchlerin. Eine andere konterte jedoch süffisant: "Stell dir vor, du bist sauer, weil jemand abnimmt."

Zuletzt hatte sich Adele auf Instagram rar gemacht. Ihren letzten Beitrag veröffentlichte sie im vergangenen Dezember. Auf einem Foto mit dem Weihnachtsmann hatten Fans schon damals einen deutlichen Gewichtsverlust angemerkt.

Instagram-Post von Adele