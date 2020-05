Für ihren Erfolg und ihre Bekanntheit hat Sylvie Meis hart gearbeitet. Deswegen will sie nie wieder den Namen eines anderen annehmen.

Hamburg (dpa) - Model und Moderatorin Sylvie Meis will nie wieder den Nachnamen eines Mannes annehmen.

"Ich bin Sylvie Meis. Und ich werde auch niemals mehr einen anderen Namen annehmen", sagte die 42-Jährige im Gespräch mit Barbara Schöneberger für die Radio-Talkshow "Mit den Waffeln einer Frau". Nach der Scheidung von Fußballer Rafael van der Vaart hatte sie wieder ihren Mädchennamen angenommen. Ihr Verlobter Niclas Castello habe dafür Verständnis, weil der Name auch ihr Künstlername sei und sie damit eine Karriere aufgebaut habe, so die Niederländerin.

"Ich will das auch nicht. Ich habe hart genug gekämpft und gearbeitet, um hier als 42-jährige Frau zu sein und nicht, um jetzt wieder meinen Namen zu ändern. Never." Die Talkshow wird am Samstag, 11.00 Uhr, im Internetradio barba radio ausgestrahlt.

