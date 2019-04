Taylor Swift macht sich seit einiger Zeit auch öffentlich für die LGBTQ-Community stark. Bei Worten lässt es die Sängerin aber nicht bewenden.

Nashville (dpa) - Popstar Taylor Swift (29) hat umgerechnet 100.000 Euro an eine Organisation gespendet, die sich für die Rechte von Schwulen und Lesben in ihrem Heimatstaat Tennessee einsetzt.

Das "Tennessee Equality Project" veröffentlichte am Dienstag einen Brief der Musikerin auf ihrer Facebook-Seite. "Ich bin so inspiriert von der Arbeit, die ihr macht", heißt es darin. Die Lobbygruppe bekämpft eine Reihe von Gesetzen, etwa eine Benachteiligung Homosexueller bei Adoptionen aus religiösen Gründen.

Swift ("Look What You Made Me Do") hatte sich vergangenes Jahr erstmals klar politisch positioniert, nachdem sie jahrelang keine Parteipräferenz hatte erkennen lassen. Bei der Kongresswahl machte sie sich für die Demokraten stark und verärgerte damit US-Präsident Donald Trump. Der möge ihre Musik nun "ungefähr 25 Prozent weniger", erklärte der Republikaner.

