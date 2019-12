Sie sind schon seit Jahrzehnten ein Paar - und ihre Liebe hat offenbar gehalten. Immer noch schreibt er ihr Liebesbriefe. Sie findet das romantisch.

Berlin (dpa) - Auch nach mehr als 30 Jahren Ehe kriegt die US-amerikanische Sängerin Tina Turner noch immer Liebesbriefe von ihrem Mann Erwin.

"Ist das nicht romantisch?", schrieb die 80-Jährige auf ihrer Facebook-Seite und veröffentlichte einen Brief. "Gib gut acht auf dich. (...) Meine ganze Liebe, dein dich liebender Mann. 1001 Küsse", heißt es darin.

Seit Jahren lebt Turner zusammen mit ihrem deutschen Ehemann Erwin Bach zurückgezogen am Zürichsee in der Schweiz. Mit 180 Millionen verkauften Tonträgern gehört sie, die 1939 als Anna Mae Bullock in Nutbush (USA) geboren wurde, zu den weltweit erfolgreichsten Sängerinnen.