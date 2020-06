Aufatmen bei Udo Lindenberg: Sein geliebter Porsche ist nach dem Diebstahl wieder aufgetaucht. Viele Fragen aber sind noch offen.

Hamburg (dpa) - Er kann bald wieder cool durch Hamburg cruisen: Udo Lindenberg hat seinen Porsche wieder.

Der Wagen des 74-Jährigen war am Dienstag aus der Tiefgarage eines Hotels in Hamburg gestohlen worden, in dem der Musiker wohnt. Das Fahrzeug sei am Donnerstag in einer Tiefgarage in Ahrensburg in Schleswig-Holstein gut 20 Kilometer von Udos Hotel entfernt entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher. Einer Zeugin sei der Wagen aufgefallen, weil er sonst nicht in der Tiefgarage stand. Daraufhin habe sie die Polizei gerufen.

Udo Lindenberg selbst zeigte sich dankbar und erleichtert: "Der Wagen ist wieder da, das freut mich natürlich", sagte er NDR Info am Telefon. "Ich bin jetzt auf dem Weg zur Kripo - dann sehen wir weiter." Allerdings musste sich der 74-jährige noch etwas gedulden. Zunächst müssten alle Spuren sichergestellt werden, sagte der Polizeisprecher.

Udo Lindenberg hatte den Diebstahl in der Nacht zum Dienstag um 3.00 Uhr bemerkt, als er eine seiner nächtlichen Spritztouren mit dem Porsche machen wollte. Bei dem Wagen handelt es sich um einen Porsche 911 R, von dem nur 991 Exemplare gebaut wurden. Der Neuwagen soll um die 200.000 Euro gekostet haben, mittlerweile liege der Wert des Liebhaberobjekts bei 600.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:200625-99-565825/5