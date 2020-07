Verona Pooth gibt Einblicke in ihr Familienleben. Foto: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa Gerald Matzka

Mutter und Sohn im Gespräch: Verona Pooth steht ihrem Sprössling San Diego Rede und Antwort. Dabei geht es auch um Dieter Bohlen.

Köln (dpa) - Moderatorin und Werbe-Ikone Verona Pooth (52) plaudert nun in einem Podcast mit ihrem Sohn San Diego über ihr Familienleben. Das Format trägt den passenden Titel "POOTHCAST" und ist ab sofort jeden Mittwoch auf Audio Now zu hören, wie die Produktionsfirma Audio Alliance mitteilte.

Pooth versprach "eine Menge Einblicke" in das Familienleben. "Und wir reden ohne Punkt und Komma - ehrlich gesagt, wüsste ich aber auch gar nicht, wo die hinkommen. So eine Poothcast-Aufnahme fühlt sich für mich an wie eine Stunde beim Psychologen."

Themen zwischen Mutter und pubertierendem Sohn sollen unter anderem Mamas erste Model-Erfahrungen ("nachts allein am Pariser Hauptbahnhof") und "total verrückte Dates zwischen den Beziehungen mit Dieter Bohlen und Franjo" sein. San Diego wolle zudem ganz genau wissen, wie seine Mutter und sein Vater zusammenkamen.

Verona Pooth ist damit die nächste Prominente, die mit familiärer Unterstützung in das Podcast-Geschäft einsteigt. Unter anderem haben auch Moderator Oliver Pocher (42) und seine Frau Amira ein eigenes Format ("Die Pochers hier!").

© dpa-infocom, dpa:200723-99-896474/3