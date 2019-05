Feuerwerk, leuchtende Dekoration und viel Musik - das Lichterfestmachte seinem Namen alle Ehre.

Bad Salzelmen l Der Kurpark Bad Salzelmen war voll! Beim Lichterfest war deutlich spürbar, dass die Schönebecker endlich wieder nach draußen zum Feiern wollten. Feuerwerk, Musik und jede Menge Spezialitäten, Bowle und Cocktails waren ein willkommener Anlass, den sonnigen Frühlingstag am Vorabend des 1. Mai ausklingen zu lassen und alte Bekannte zu treffen. Auf der Kurparkbühne sorgte die Partyband Let‘s Dance mit Klassikern und aktuellen Hits für Stimmung und das Publikum ließ sich davon dankbar anstecken.

Dichtes Gedränge im Kurpark Bad Salzelmen

Für viele Besucher ist das Lichterfest im Kurpark Bad Salzelmen schon längst eine liebgewonnene Tradition geworden. „Das Fest ist toll. Wir kommen jedes Jahr“, sagte Doris Klobusseck aus Schönebeck. „Und wer jetzt noch was zu meckern hat, der soll sich klar machen, wie viel Aufwand so eine Veranstaltung macht.“ Zwar mag die Meile mit den Verkaufsständen von der Bühne bis zum Soleturm immer ein bisschen voll sein. Doch das spricht letztendlich nur für den guten Zuspruch bei den Besuchern. Wobei: „Die eine oder andere zusätzliche Bierzeltgarnitur wäre ganz gut, um sich auszuruhen“, sagte die 61-Jährige. Doch für so viele Gäste kann es kaum ausreichend Bänke geben.

Lang waren auch die Schlangen an den Verkaufsständen für Pommes Frites, ungarischen Langos, Erdbeerbowle oder Cocktails. „Wir mixen vor allem Mai-Tai-Cocktails für die Schönebecker. Der schmeckt so lecker nach Mandeln“, sagte Barkeeperin Birgit Buchmann. Zum Lichterfest nach Bad Salzelmen kommt sie schon seit Jahren. „Hier ist immer viel los. Das lohnt sich für uns und die Leute sind richtig nett“, sagte sie. Und tatsächlich standen die Leute auch für ihre Cocktails Schlange.

Bilder Das Gedränge zwischen den Buden im Kurpark Bad Salzelmen war wieder einmal groß. Manch einem wurde es zu viel. Doch viele Besucher freuten sich, beim...



Sängerin Emma ist bei der Partyband Let‘s dance für den Soul und Blues verantwortlich. Sie singt in vier Sprachen, auch deutsche Schlager. Foto: Jan Iven



Sängerin Melissa stimmte beim Auftritt der Partyband Let‘s dance im Kurpark vor allem deutsche Schlager von Andrea Berg bis Helene Fischer an. Foto: Jan Iven



Beim Lichterfest durften auch bunte Leuchten im Kurpark Bad Salzelmen nicht fehlen. Foto: Jan Iven



Desto später es wurde, desto mehr füllte sich auch die Tanzfläche vor der Kurparkbühne. Foto: Jan Iven



Das Publikum lauschte vor der Bühne der Musik. Foto: Jan Iven



Doris und Klaus Klobusseck kommen schon seit Jahren zum Lichterfest in den Kurpark Foto: Jan Iven



Gut besucht war auch das Kettenkarussell im Kurpark Bad Salzelmen, auf dem die kleinen Besucher begeistert ihre Runden drehen konnten. Foto: Jan Iven



Justine Heinemann (links) und Melisa Filippi haben sich beim Lichterfest mit Freunden getroffen. Eine von beiden hat den ganzen Schlumpf-Slushy ausgetrunken. Foto:...



Beim Lichterfest durften auch blinkende Leuchtstäbe, Hüte und sogar Hasenohren für die jungen und junggebliebenen Besucher nicht fehlen. So auch Thomas Koberg, der im Kurpark eine blinkende Brille trug. „Die Leute beim Lichterfest sind am besten“, sagte der 48-Jährige begeistert. Und dann fing er an zu erzählen: „Ich bin vor vier Jahren aus Berlin nach Schönebeck gezogen und die Menschen hier sind viel freundlicher. Auch die Geschichte der Stadt ist spannend“, sagte er und deutete auf das Gradierwerk.

Schönebeck feiert Lichterfest Schönebeck (ee) l Das 21. Lichterfest begangen Tausende Menschen in Schönebeck. Das 21. Lichterfest im Schönebecker Kurpark. Foto: Ulrich Meinhard



Das 21. Lichterfest im Schönebecker Kurpark. Foto: Ulrich Meinhard



Das 21. Lichterfest im Schönebecker Kurpark. Foto: Ulrich Meinhard



Das 21. Lichterfest im Schönebecker Kurpark. Foto: Ulrich Meinhard



Das 21. Lichterfest im Schönebecker Kurpark. Foto: Ulrich Meinhard



Das 21. Lichterfest im Schönebecker Kurpark. Foto: Ulrich Meinhard



Das 21. Lichterfest im Schönebecker Kurpark. Foto: Ulrich Meinhard



Das 21. Lichterfest im Schönebecker Kurpark. Foto: Emily Engels



Das 21. Lichterfest im Schönebecker Kurpark. Foto: Emily Engels



Das 21. Lichterfest im Schönebecker Kurpark. Foto: Emily Engels



Das 21. Lichterfest im Schönebecker Kurpark. Foto: Emily Engels



In den vergangenen Jahren immer beim Lichterfest dabei waren auch Justine Heinemann (13) und Melisa Filippi (12). „Wir treffen hier unsere Freunde und hören Musik“, sagte Justine. Selbst wenn es Schlager sein sollen. Ihre Freundin Melisa hatte unterdessen ihr Schlumpf-Slushy-Eisgetränk ausgetrunken. Mit dem Ergebnis, dass sich ihre Zähne ziemlich blau verfärbt hatten.

Feuerwerk zwei Stunden früher als sonst

Das Feuerwerk beim Lichterfest wurde aufgrund von neuen Richtlinien in diesem Jahr bereits um 22 Uhr und nicht erst um Mitternacht gezündet. Das tat dem lauten und farbenfrohen Spektakel aber keinen Abbruch. Vielmehr konnten so noch mehr Kinder das Feuerwerk bestaunen, die ansonsten wohl schon geschlafen hätten. Und so wurde nach dem Feuerwerk eben noch weiter gefeiert und zur Live-Musik in den Mai getanzt.