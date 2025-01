Das Jahr 2025 hat für den FCM mit einem Test im Trainingslager gegen den FC Gangwon aus Südkorea begonnen. Hier können Sie sich die komplette Partie in der Wiederholung ansehen.

1. FC Magdeburg gegen FC Gangwon: Testspiel hier nochmal in voller Länge sehen

Aus dem Trainingslager in Side

Das Testspiel des 1. FC Magdeburg gegen den FC Gangwon wurde am Samstag (4. Januar 2025) kostenlos im Livestream übertragen und ist im Anschluss in voller Länge verfügbar.

Magdeburg/DUR – Am 2. Januar hat der 1. FC Magdeburg seine Vorbereitung auf die Rückrunde in der 2. Bundesliga wieder aufgenommen und sein Trainingslager an der türkischen Riviera bezogen.

Am Samstag, 4. Januar, kam es dort auch schon zum ersten Formtest des Jahres gegen den südkoreanische Club FC Gangwon. Gespielt wurde am Arslan Zeki Demirci Sport-Komplex über 90 Minuten.

Hier können Sie sich die Partie zeitnah nach dem Abpfiff erneut in voller Länge ansehen.

Video: Trainingslager - 1. FC Magdeburg - Gangwon FC Stream: MGM Digital

Das Duell mit dem Tabellenzweiten der südkoreanischen Liga war das erste von insgesamt drei Testspielen, die der 1. FC Magdeburg im Trainingslager absolvieren wird. Am 10. Januar kommt es in Belek zu einem "Doppeltest" gegen Hannover 96 (10 Uhr MEZ) und Dynamo Kiew (Anstoßzeit offen).

Auch diese beiden Partien werden von der Volksstimme als Livestreams angeboten.