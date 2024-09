Der Hallesche FC ist am 27. September beim FSV Zwickau zu Gast. Die Partie der Regionalliga Nordost gibt es hier exklusiv im Livestream zu sehen.

Halle (Saale)/MZ – Der Hallesche FC will nach dem Abstieg schnell wieder zurück in die 3. Liga, doch ist der Weg dorthin lang und steinig. Die Mitteldeutsche Zeitung begleitet den HFC in der Regionalliga Nordost und zeigt bis Jahresende fünf Auswärtsspiele der Rot-Weißen exklusiv im Livestream auf MZ.de.

Live: HFC zu Gast beim FSV Zwickau (Livestream: Ostsport.TV)

Los ging es am 10. September (19 Uhr) mit der Partie bei Viktoria Berlin. Das Spiel wurde kostenlos und frei zugänglich für alle Fans auf MZ.de und Volksstimme.de übertragen.

Am 27. September steht dann ein echter Ost-Klassiker an, wenn der HFC beim FSV Zwickau zu Gast. Diese Partie wird an dieser Stelle von der MZ für Abonnenten exklusiv live gezeigt. Wer kein Abo hat, kann die hochwertig produzierte Partie für fünf Euro buchen und anschauen.

Anstoß der Partie in der GGZ-Arena in Westsachsen ist um 19 Uhr, die Live-Sendung mit Rahmenprogramm, Interviews und kommentiertem Stream beginnt schon um 18.45 Uhr.

Vor Anpfiff wird es Stimmen der Trainer und Einspieler zum Ost-Derby geben, in der Halbzeit sind ebenfalls Interviews geplant. Nach Spielende wird es weitere Live-Interviews mit Stimmen und Analysen zur Partie geben.

Kommentator der Partie ist Heiko Mallwitz. Der gebürtige Potsdamer ist bekannt als Fußball-Kommentator für Sky.