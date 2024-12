Halle (Saale)/MZ – Der Hallesche FC will nach dem Abstieg schnell wieder zurück in die 3. Liga, doch ist der Weg dorthin lang und steinig. Das Spiel wird am 14. Dezember ab 16 Uhr an dieser Stelle von der MZ für Abonnenten exklusiv live gezeigt. Wer kein Abo hat, kann die hochwertig produzierte Partie für fünf Euro buchen und anschauen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.