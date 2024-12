Die MZ zeigt fünf Spiele des Halleschen FC in der Regionalliga Nordost exklusiv im Livestream. Am 14. Dezember steht das Auswärtsspiel des HFC bei VfC Plauen an.

Halle (Saale)/MZ – Der Hallesche FC will nach dem Abstieg schnell wieder zurück in die 3. Liga, doch ist der Weg dorthin lang und steinig. Das Spiel wird am 14. Dezember ab 16 Uhr an dieser Stelle von der MZ für Abonnenten exklusiv live gezeigt. Wer kein Abo hat, kann die hochwertig produzierte Partie für fünf Euro buchen und anschauen.