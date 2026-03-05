Livezeit mit Chris Livestream von der ADMV Rallye in Wittenberg: Motoren, Spannung und internationale Teams

Mit der 61. ADMV Rallye Lutherstadt Wittenberg startet an diesem Wochenende eine der traditionsreichsten Motorsportveranstaltungen der Region. Chris ist mit seiner LIVEZEIT mittendrin, wenn am Samstag die neue Saison im Rallyesport eröffnet wird.

Livestream von der ADMV Rallye in Wittenberg: Motoren, Spannung und internationale Teams

Lutherstadt Wittenberg. - Motorensound, Schotter, Tempo und jede Menge Adrenalin: In der Lutherstadt startet an diesem Wochenende eine der traditionsreichsten Motorsportveranstaltungen der Region. Die 61. ADMV Rallye Lutherstadt Wittenberg eröffnet die neue Saison im Rallyesport – und LIVEZEIT mit Chris ist mittendrin. Am Samstagvormittag, 7. März, wird Reporter Chris Luzio Schönburg live aus der Lutherstadt Wittenberg berichten. Kurz vor dem Start meldet sich Chris vom Rallyezentrum und nimmt die Zuschauer mit hinter die Kulissen dieses besonderen Events.

Unser Reporter Chris meldet sich Samstag, 7.3.26, ab ca. 11 Uhr vom ADMV Schotter-Cup

Rallye-Start in eine neue Saison

Die ADMV Rallye Lutherstadt Wittenberg gilt als fester Termin im Motorsportkalender Mitteldeutschlands. Gleichzeitig markiert sie den Auftakt für zwei wichtige Serien: den ADMV Rallye-Pokal und den Schotter-Cup.

Auch in diesem Jahr verspricht die Veranstaltung Spannung. Rund 70 Teams haben ihre Teilnahme gemeldet – darunter Fahrer aus Deutschland, aber auch internationale Starter aus Finnland, Schweden, Dänemark und Tschechien.

Damit wird Wittenberg am Wochenende zum Treffpunkt der Rallye-Szene.

Historische Fahrzeuge und moderne Rallyetechnik

Neben den schnellen Rallyeautos sorgt auch ein besonderes Starterfeld für Aufmerksamkeit: In der sogenannten Gleichmäßigkeitsprüfung gehen historische Fahrzeuge an den Start.

Zehn Teams treten mit ihren teilweise jahrzehntealten Rallyeautos an und bringen damit ein Stück Motorsportgeschichte auf die Strecke.

Für Fans bedeutet das: ein seltenes Nebeneinander aus moderner Rallyetechnik und klassischen Rennfahrzeugen.

Das Zentrum des Geschehens

Der Mittelpunkt der Veranstaltung ist die Exerzierhalle Wittenberg. Hier befindet sich das Rallyezentrum, hier starten die Fahrzeuge – und hier kehren sie im Laufe des Tages auch wieder zurück.

Das historische Feld startet am Samstag um 11.30 Uhr, das Hauptfeld folgt etwa eine halbe Stunde später. Nach der ersten Runde kommen die Teams am frühen Nachmittag zum sogenannten Regrouping zurück, bevor sie zur zweiten Schleife aufbrechen.

Gegen 16 Uhr wird das erste Fahrzeug wieder im Ziel erwartet. Am Abend findet schließlich die Siegerehrung statt.

Nähe zum Motorsport – und zu den Menschen dahinter

Genau hier setzt LIVEZEIT an. Chris wird sich vor Ort umschauen, mit Teams, Fans und Organisatoren ins Gespräch kommen und die Atmosphäre dieses besonderen Motorsporttages einfangen. Wer also wissen möchte, wie sich internationale Rallyeteams auf den Saisonauftakt vorbereiten, wie viel Organisation hinter einer solchen Veranstaltung steckt und wie sich Wittenberg an diesem Wochenende in eine Motorsportarena verwandelt, sollte einschalten.