Bei einem Feuerwehreinsatz in Frose ist mindestens ein Feuerwehrmann verletzt worden.

Frose l In der Ortsmitte von Frose, einem Ortsteil der Stadt Seeland in Sachsen-Anhalt, ist derzeit ein Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz. Nach Angaben des Einsatzleiters stehen direkt an einem Wohnhaus mehrere Schuppen und Garagen in Vollbrand. Ein vollständiges Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude konnte die Feuerwehr bisher verhindern.

Die Bewohner hatten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen können. Mindestens ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt. Wie lange der Einsatz noch andauern wird, steht derzeit noch nicht fest.