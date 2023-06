Calbe - Seit Wochen wird in der Saalestadt unter der Bevölkerung von der Deutschen Giganetz für Glasfaseranschlüsse geworben. Der Stadtrat hatte im vergangenen Jahr einen Kooperationsvertrag mit der Deutschen Giganetz geschlossen. Auf eigene Kosten will das Unternehmen die Stadt komplett mit Glasfaser versorgen, wenn sich 40 Prozent der Haushalte in der Kommune für einen Anschluss des Unternehmens entscheiden. Offiziell lief die Werbekampagne bis zum 1. Mai. Dann sollte Bilanz gezogen werden. Auf bisherige Nachfragen zur erreichten Quote antwortete das Unternehmen bislang ausweichend. Erst in dieser Woche gibt es hier offiziell Klarheit, was die Anschlüsse angeht. So teilte das Unternehmen jetzt mit: „Nach detaillierter Prüfung ist die erforderliche Quote von 40 Prozent für das eigenwirtschaftlich geplante Infrastruktur-Projekt der Deutschen Giganetz GmbH für die gesamte Stadt Calbe noch nicht ganz erreicht. Aufgrund des positiven Nachfragetrends in den vergangenen Wochen bietet das Telekommunikationsunternehmen

eine Verlängerung der Nachfragebündelung bis zum 17. Juli 2023 an. Somit ergibt sich eine letzte Chance für alle Bürger vor Ort, sich und der Stadt die digitale Zukunftsfähigkeit zu sichern.“