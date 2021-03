Die Welt des Pferdesports wird von einem Virus erschüttert – und es ist nicht Corona, sondern das Equine Herpesvirus.

Gardelegen l Als „Vorhof zur Hölle“ bezeichnete jüngst in einem Interview mit einer Fachzeitschrift Axel Milkau, Präsident des Pferdesportverbandes Hannover und Betroffener, die Situation in Valencia. Die Bilder sind schockierend: Pferde liegen fest, können nicht mehr aufstehen, oder werden nur noch mit Hilfe von Seilen und Netzen auf den Beinen gehalten. Sie zittern, haben keine Kontrolle mehr über ihre Körper. Das Equine Herpesvirus (EHV) ist durch aus Valencia abgereiste Sportpferde nun auch in Deutschland angekommen.



Antje Lembke aus Trüstedt, Zuchtverbandsleiterin in Brandenburg-Anhalt, kann aber zumindest insofern beruhigen, als es in unserem Gebiet bisher (Stand 5. März) keine solchen Fälle gibt. „Hauptsächlich scheinen tatsächlich die Ställe betroffen zu sein, in die Pferde aus Valencia zurückgekehrt sind. Die Krankheit ist hochansteckend, die betroffenen Bestände müssen streng separiert werden“, weiß sie.



Schlimmster Ausbruch seit Jahrzehnten

Die FEI (internationaler Dachverband des Pferdesports) spricht bei dem Ausbruch in Valencia von dem schlimmsten und aggressivsten EHV-Ausbruch der vergangenen Jahrzehnte, denn wie bei Corona gibt es auch hier mehrere „Varianten“ des Virus. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung hat bundesweit alle Zucht- und Sportveranstaltungen bis einschließlich 28. März abgesagt, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.



Tierarzt Volker Zipperling aus Wallstawe warnt eindringlich: „Wenn ich einen Rat geben darf: Pferdebesitzer sollten ihre Tiere unbedingt im Bestand belassen und nicht durch die Gegend fahren. Wenn ein Pferd an Herpes erkrankt, ist das fatal. Das kann bis zum Tod führen.“



Impfung ist gefragt

Ihn erreichten in den letzten Tagen etliche Anrufe von Pferdehaltern, die ihre Tiere jetzt impfen lassen wollen. Doch aktuell gibt es nur noch Restbestände des Impfstoffes. „Ich habe Impfstoff bestellt und bekomme diesen auf Zuteilung zum Ende des Monats“, informiert er. Die Produktion soll nun angekurbelt werden.



Dass es überhaupt einen Impfstoff gibt, ist eine gute Nachricht. Auch geimpfte Tiere könnten zwar noch krank werden, aber in abgeschwächter Form, da ihr Antikörpertiter (Maß für die Anzahl der wirksamen Antikörper) höher ist, weiß der Fachmann. Gegen Viren gebe es auch keine andere Möglichkeit als die Schutzimpfung, die in diesem Fall aus zwei Spritzen im Abstand von vier bis sechs Wochen besteht. Den Rest muss das Immunsystem erledigen. Es gebe zwar auch hierzulande Tiere, die bereits Virusträger sind, aber durch die Impfung wird die Ausscheidung der Viren reduziert, so dass der Infektionsdruck sinkt und andere nicht so leicht angesteckt werden.



Hoch ansteckende Infektion

Die EHV-1-Infektion, die in Valencia um sich greift und hoch ansteckend ist, führt vielfach zu neurologischen Ausfallerscheinungen. Die Tiere sind stark fieberhaft. „Man kann das nur symptomatisch behandeln, mit bestimmten Medikamenten zur richtigen Zeit. Aber da sollten die Pferdehalter unbedingt einen Tierarzt zurate ziehen und nichts alleine unternehmen“, warnt Zipperling. Die Besitzer sollten die Temperatur ihrer Tiere im Auge behalten, bei über 38 Grad Celsius Körpertemperatur fängt das Fieber an.



Der Tierarzt vermutet aufgrund der aktuellen Ereignisse, dass die Impfung für Sportpferde zur Pflicht wird. „So einen Ausbruch wie aktuell hat es schon lange nicht mehr gegeben. Mir ist das jedenfalls nicht bekannt und ich bin ja auch schon eine ganze Weile Tierarzt.“



Reiter im Zwiespalt

Viel auf Turnierplätzen unterwegs ist der Miester Robert Stein. Er berichtet: „Meine Pferde sind schon lange geimpft. Trotzdem habe ich es 2003, als ich an der Sportschule der Bundeswehr war, in Westfalen erlebt, dass es im Winter einen Ausbruch gab und sich zwei meiner Pferde angesteckt haben. Die waren trotz Impfung drei, vier Monate angeschlagen.“ Er glaubt aber auch, dass bei dem Virusausbruch in Valencia viele ungünstige Rahmenbedingungen zusammenkamen.



Das sieht der Klötzer Springreiter Marcus Arnold ähnlich: „Was in Valencia passiert ist, ist grauenvoll. Aber ich persönlich glaube nicht, dass das mit den Bedingungen bei uns zu vergleichen ist. Da unten sind 800 oder 1000 Pferde auf einem Haufen, dann wurden die ersten Fälle ja verschwiegen und es waren zu wenige Tierärzte da.“ Er selbst lässt seine Pferde bisher nicht impfen: „Wenn es Pflicht wird, mache ich das für die Turnierpferde. Aber es ist ein Angriff auf den Körper. Meine Zuchtstuten und jungen Pferde separiere ich lieber von anderen Pferden und werde sie nicht impfen. Ich habe mit Leuten gesprochen und der Impfstoff wurde ja nicht weiterentwickelt und ist alt, ob der dann hilft?“