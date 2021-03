Kerstin Stadach und Corina Krüger haben ihre berufliche Existenz selbst in die Hand genommen – mit Leidenschaft und positiver Energie.

Salzwedel l „Hilfe - ich mache mich selbstständig“ – unter diesem Titel hat Kerstin Stadach ihre Erfahrungen mit der eigenen Existenzgründung aufgeschrieben. Die 46-Jährige ist Inhaberin des Friseur- und Wellness-Ladens „abschnitt 36“ in der Salzwedeler Holzmarktstraße. 2017 hat sie das Geschäft eröffnet, mit tatkräftiger Unterstützung Steffen Heuers - ihres „ewigen Lebensgefährten“, wie Stadach lachend sagt. Heuer ist selbstständig im Baugewerbe tätig und setzt die kreativen Design-Ideen seiner Partnerin teils allein, teils mithilfe von Freunden in die Tat um. So ist in der Holzmarktstraße 36 ein Laden mit originellem Flair entstanden, vom Design her eine Mischung aus moderner Bar und relaxter Lounge.



Kerstin Stadach hat sich bereits im Jahr 2000 zum ersten Mal selbstständig gemacht. Damals mit der Geschäftsidee „Friseur mobil“, also dem Konzept, die Kunden zu Hause zu bedienen. „Da kam manchmal die ganze Familie zusammen und ich habe teilweise zehn Köpfe hintereinander von ihren Haaren befreit“, erinnert sich Stadach mit leuchtenden Augen. Sie wirkt meistens ein bisschen ernst, aber dahinter – zurzeit auch noch versteckt hinter der Corona-Maske – verbirgt sich offenbar ein gutmütiges und allen wohlgesonnenes Herz.



Und ein selbstbewusstes: „Ich wollte für mich allein arbeiten, nicht für einen Chef“, sagte sie sich schon damals. Doch zu diesem Selbstbewusstsein musste Stadach erst einmal finden. Als Jugendliche stand sie noch sehr unter dem Eindruck ihrer Eltern, erzählt sie. Besonders ihr Vater meinte genau zu wissen, was gut für sie sei. „Du musst einen Handwerksberuf lernen“, beharrte er immer wieder. Und Kerstin Stadach fügte sich und machte eine Friseurinnenausbildung in Pasau bei Wolfsburg. Es war die Zeit der Wende beziehungsweise der Ungewissheit Anfang der 1990er Jahre und vielleicht tat ihr diese väterliche Orientierungshilfe damals ja auch irgendwie gut. Die abgeschlossene Friseurinnenausbildung war jedenfalls der Grundstein für alles, was sie sich heute aufgebaut hat.



Familiäre Ausgeglichenheit

Und das ist eine Menge, das spürt man schon, wenn man eine Weile in ihrem 2017 eröffneten Friseur- und Wellnessladen verbringt. Statt unterkühlter Betriebsamkeit herrscht hier familiäre Ausgeglichenheit. Die beiden jungen Mitarbeiterinnen Maria Hinz und Katharina Göhrs setzen sich entspannt mit an den Tisch im Aufenthaltsraum, wenn gerade keine Kunden im Laden sind, und lauschen still und gespannt der Chefin ihre Erinnerungen ab. Deren ruhige Stimme macht das Zuhören umso angenehmer. Im Hinterzimmer sitzt Kerstin Stadachs zehnjähriger Sohn Maddox, gleichzeitig Computerspiele zockend und zu Mittag essend. Die verschiedenen Lebensrealitäten vermischen sich hier auf ganz unaufgeregte Weise.



Heute ist auch noch Stadachs ehemaliger Angestellter Mehdi Mohammadi im Laden zu Besuch. Der 31-jährige Iraner ist als Flüchtling nach Deutschland gekommen und hat sich mittlerweile auf Barbier – also Bartfrisuren – spezialisiert. Er hat sich gerade entschieden, demnächst wieder bei Kerstin Stadach im Laden zu arbeiten. Man hat das Gefühl, die Familie der 46-Jährigen wächst gewissermaßen immer weiter.



Studium in der Elternzeit

Als sie 2010 ihren Sohn bekam, studierte sie in der Elternzeit bei der Handwerkskammer in Magdeburg noch Betriebswirtschaftslehre. Den Friseurmeister hatte sie schon 1999 in Erfurt gemacht. „Das war die schönste Zeit“, schwärmt sie, und meint damit die Großstadt mit ihrem Nachtleben und den vielen anderen Möglichkeiten. „Ich bin ja gebürtige Klötzerin“, betont sie. Und wie sie das sagt klingt es stark.



Nach dem Studium Anfang der 2010er Jahre musste die damals 36-Jährige erst mal Geld verdienen. Und die beste Art, das zu tun schien ihr, als Busfahrerin zu arbeiten. So kurvte sie ein paar Jahre lang mit dem Rufbus durch Salzwedel und die angrenzenden Ortschaften. „Sie war eine immer freundliche und hilfsbereite Kollegin“, erinnert sich Robert Krause an Kerstin Stadach. Krause fährt heute noch Rufbus und freut sich, dass es mit dem Laden seiner ehemaligen Kollegin so gut läuft. „Was sie anpackt zieht sie auch durch“, sagt er noch über die 46-Jährige.



Haus gekauft

Sie selbst sagt von sich, dass sie ein ziemlich spontaner Mensch sei. Ein bisschen so war es auch mit dem Haus in der Holzmarktstraße, wo sie jetzt ihren Laden hat. „Ich bin da oft vorbeigelaufen und habe es immer irgendwie auf dem Schirm gehabt, wie es so da stand im Dornröschenschlaf“, erzählt Stadach. Und dann habe sie es schließlich gekauft und mit dem Laden angefangen. Ein KfW-Kredit sei dafür natürlich nötig gewesen, doch das Wichtigste dabei ist ja das Herzblut.



Von einem anderen Kaliber, wie man so sagt, ist Corina Krüger. Sie ist die Inhaberin des Kosmetiksalons „cocona“ in der Salzwedeler Burgstraße 69. Mit ihren 31 Jahren strahlt sie noch viel Jugend aus – eine Jugend, die schon immer wusste, was sie will. „Es war seit jeher mein Herzenswunsch, einen eigenen Laden zu haben“, erinnert sie sich. Und auch was sie in ihrem Laden anbieten will war schon früh klar. „Ich habe schon als Kind alles mit Nagellack verziert und auch damals schon gern massiert“, erzählt sie. Heute ist es ihre achtjährige Tochter Amy, die wie sie damals schon gern massiert und auch mit Nagellack hantiert. „Amy macht das echt schon gut, aber ich würde sie nie in diesen Beruf drängen“, sagt Corina Krüger. Die Kleine soll selbst entscheiden, was sie später machen will.



Innere Kraft

Neben Amy hat die 31-jährige auch noch einen dreijährigen Sohn. Wie sie das mit dem Laden, den sie 2014 eröffnete – noch in der Burgstraße – und Amy als Baby alles geschafft habe, wisse sie selbst nicht genau, sagt Corina Krüger. „Ich weiß nur, dass ich nicht ein einziges Mal ans Aufgeben gedacht habe“, fügt sie hinzu. Und: „Auch wenn ich mal einen Durchhänger habe – mein Wille zieht mich immer wieder hoch.“



So wird ihre ruhige Art also offenbar von einer starken inneren Kraft gestützt, auf die sie sich verlassen kann. Die spürt man auch in ihrem Salon, der ein bisschen wie ein moderner Wellness-Tempel wirkt. Hinein kommt man durch ein wuchtiges altes Holztor, doch dahinter ist alles klar strukturiert und gleichzeitig einladend. Auch die erste Kundin nach dem zehnwöchigen Lockdown, die gerade zur Fußmassage hereinkommt, fühlt sich gleich wieder pudelwohl im „cocona“. Glücklich begrüßt sie Corina Krüger mit den Worten: „Ich hab oft an dich gedacht. Diese Corona-Situation ist so traurig, aber jetzt sehen wir uns endlich wieder.“ So etwas sagt man nicht einfach so.