Im ersten Bauabschnitt will die GWG vier der alten, grauen "Junkersbauten" in der Karl-Liebknecht-Straße abreißen, um dort moderne Wohnanlagen zu errichten. Die Abrissarbeiten sollen im Frühjahr beginnen. Foto: Paul Schulz

Schönebeck l Die Zeit der alten grauen „Junkersbauten“ in der Karl-Liebknecht-Straße und der Rosa-Luxemburg-Straße in Schönebeck neigt sich dem Ende entgegen. Die Gemeinnützige Schönebecker Wohnungsbau-Genossenschaft (GWG) plant die Wohngebäude aus den 1930er Jahren abzureißen und stattdessen moderne Wohnobjekte zu errichten.



Insgesamt ist das Projekt in mehrere Bauabschnitte gegliedert, die die Genossenschaft noch mindestens die nächsten 10 bis 20 Jahre beschäftigen werden, wie die GWG-Vorstandsmitglieder Uwe Nachsel und Manuela Preuße mitteilen. Die Vorbereitungen zur Umsetzung des ersten Bauabschnitts, bei dem vier der grauen Blöcke in der Karl-Liebknecht-Straße zunächst abgerissen werden sollen, wurden schon durchgeführt. So mussten zuvor insgesamt 20 Bäume entfernt werden. „Die neuen Wohnhäuser werden nämlich deutlich größer ausfallen. Einige Bäume würden sonst quasi mitten im Haus stehen beziehungsweise so dicht an der Fassade, dass sie das Gebäude beschädigen würden“, erklärt Uwe Nachsel. Also wurde die nötige Genehmigung für die Fällarbeiten bei der Stadt eingeholt und die Bäume umgelegt. Es wird aber auf dem Areal Ausgleichspflanzungen geben, versichert Nachsel.



Abriss im Frühjahr

Noch im Frühjahr sollen dann die Maschinen anrücken, um vier der „Junkersbauten“ in der Liebknecht-Straße abzureißen. „Die Grundsteinlegung für die neuen Häuser ist dann für Anfang Mai angepeilt“, sagt Manuela Preuße. Möglicherweise sogar am 6. Mai, womit der Beginn der Arbeiten mit dem 100-jährigen Bestehen der GWG zusammenfallen würde.



Bei den geplanten Neubauten des ersten Bauabschnitts handelt es sich konkret um zwei viergeschossige Häuser mit je 15 Wohnungen sowie zwei dreigeschossige Gebäude mit jeweils elf Wohnungen. In Summe also 52 Wohneinheiten, darunter Zwei-Raum-, Drei-Raum- und Vier-Raum-Wohnungen. Zum Vergleich: Die „Junkersbauten“ boten Platz für 38 Wohnungen.



Barrierefreie Wohnungen

Alle neuen Wohnungen werden über einen Balkon verfügen und barrierefrei gestaltet werden, erklären Uwe Nachsel und Manuela Preuße. Zudem können die künftigen Mieter ihr Auto auf einer separaten Parkplatzfläche abstellen. Wenn der Zeitplan eingehalten werden kann, dann sollen die vier Häuser im Herbst 2022 fertiggestellt sein.



Für die GWG sind die Maßnahmen ein Großprojekt. Unter anderem in finanzieller Hinsicht. „Die Kosten für den ersten Bauabschnitt belaufen sich auf etwa 9,5 Millionen Euro. Ohne Fremdfinanzierung wäre das gar nicht zu stemmen“, sagt Manuela Preuße. Zum Vergleich: Die monatlichen Mieteinnahmen der Genossenschaft belaufen sich auf rund 270.000 Euro. Und davon gehen dann noch sämtliche Kosten wie die für Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten oder zu zahlende Gehälter ab.



Attraktiv für Senioren

Der GWG-Vorstand ist sich sicher, dass die Investition Früchte tragen wird. „Moderner und komfortabler Mietraum ist gefragt“, weiß Manuela Preuße. Zudem seien die Wohnungen durch die barrierefreie Konzeption vor allem (aber nicht nur) für Senioren interessant. In Anbetracht des demografischen Wandels und einem steigenden Anteil der älteren Bevölkerung wohl durchaus nachvollziehbar. Die ersten Anfragen für die künftigen Wohnungen gibt es laut der Genossenschaft jedenfalls schon.