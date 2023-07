Nach dem Jahrhunderthochwasser ist eine Baumaßnahme noch offen: ein Siel in Frohse oder Rückstauklappen in den Kanälen im Stadtgebiet. Getan hat sich seit 2013: Nichts!

An der Katastrophe vorbei: Danke an „schlafende Elbe“

Mir persönlich ist es am Ende irgendwie egal, ob das Schönebecker Hinterland am Solgraben mit Schutzwänden oder einem Siel gesichert werden soll. Die Hauptsache ist doch, dass es eine Lösung gibt, die nicht nur funktioniert, sondern finanziell auch vertretbar ist. Dass das alles aber nun schon zehn Jahre auf Umsetzung wartet, dafür habe ich kein Verständnis. Die Verantwortlichen beim LHW und im Rathaus können über eines nur froh sein: dass die Elbe in der jüngsten Dekade nicht deutlich über die Ufer getreten ist. Denn dann hätte es eine Katastrophe gegeben, die vermeidbar wäre.