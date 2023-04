Biere - Für einige ist es ein Hobby, für andere die große Leidenschaft. Der Bierer Angelsportverein Mittelelbe von 1990 e.V. (ASV) ist gut aufgestellt und zählt derzeit 95 Mitglieder. Von außen wird allerdings die Vereinsruhe der Angler durch Unbekannte gestört. Der erste Vorfall ereignete sich direkt zu Beginn des Jahres. Am 2. Januar 2023 stellte der Kassenwart fest, dass die Kasse der Mitgliedsbeiträge entwendet wurde. In dieser befand sich ein hoher 4-stelliger Geldbetrag, da der Verein zu dieser Zeit mit der Sammlung der jährlichen Mitgliedsbeiträge beschäftig ist. „Trotz der Arbeiten der Kriminalbeamten und der intensiven Nachforschungen zu dem Fall, konnte bisher kein Täter ermittelt werden“, berichtet der Vorsitzende des Vereins, Hans-Jürgen Schulze. Wusste da jemand etwas mehr und nutze die Chance nur aus oder wollte jemand den Verein doppelt schädigen? Denn Mitte März fand der zweite Diebstahl des noch jungen Jahres statt. Dieses Mal wurde das Kennzeichnungsschild des „Kohls See“ zwischen Biere und Eggersdorf entwendet. Das Schild steht dort bereits seit vor der Wende und ist nicht etwa nur zur Dekoration aufgestellt worden: Es kennzeichnet nicht nur das Angelgewässer des Landesangelverbandes Sachsen-Anhalt (LAV), sondern erfüllt zudem eine wichtige und praktische Funktion. Die Kennzeichnungsnummer unter der Beschreibung des Gewässernamens setzt sich zusammen aus dem Namen und der Gewässernummer. Bei einem erfolgreichen Fischfang, der von den Anglern mit nach Hause genommen wird, müssen sie in ihrer Fangkarte eben diese Gewässernummer des Schildes eingetragen. Des Weiteren notieren sie darin den Namen der Fischart, das Datum, die Länge des Tieres sowie dessen Gewicht. Bei dem geklauten Schild handelt es sich also durchaus um ein Unikat.

