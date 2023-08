Die Zahl der Sitzgelegenheiten am Arendsee steigt. Ehrenamtlichen sollen für die Bänke Patenschaften übernehmen.

Diese Bank an der Gestiener Straße in Arendsee verdient den Namen Sitzgelegenheit nicht mehr.

Arendsee - Die Schönheiten des Arendsees lassen sich oftmals im Sitzen mit mehr Ruhe genießen. Dies dürfte ein Grund dafür sein, dass die Anzahl der Bänke steigt.

Und dabei helfen Privatleute. So stehen unterhalb des Pflegeheims nahe am Seeweg selbst gebaute Sitzgelegenheiten. Dafür wurden offenbar Paletten in Heimarbeit zu etwas Neuem umgearbeitet. Wer diese dort platziert hat, ist unklar. Fest steht aber, sie sind für die gesamte Öffentlichkeit gedacht. Darauf wird vor Ort schriftlich verwiesen: „Benutzung: Ja, gerne.“ Auf dem Zettel sind zudem ein lachendes und ein trauriges Gesicht zu sehen. Letzteres bezieht sich auf einen weiteren Hinweis: „Wegtragen, bitte nicht.“

Darüber hinaus stehen rund um die Blaue Perle, im Stadtgebiet sowie in den anderen Ortsteilen unzählige kommunale Bänke. Einige von ihnen sind in einem sehr schlechten Zustand. Die Einheitsgemeinde versucht mit einem regelmäßigen Aufruf für Patenschaften zu werben, um die Last der Pflege auf breitere Schultern zu verteilen.

Aus Paletten wuden diese und weitere Sitzgelegenheiten gebaut. Sie stehen am Ufer unterhalb des Pflegeheims. Foto: Christian Ziems

Initiiert wurde dies von Stadtrat Tino Zachhuber. In der Verwaltung ist Janice Schulz dafür Ansprechpartnerin. „Das Projekt läuft natürlich weiter, Interessenten können sich melden“, so die Rathaus-Mitarbeiterin. Das Projekt sorgte zwischendurch auch für Irritationen. So herrschte die Meinung, neben der Pflege müssten die öffentlichen Sitzgelegenheiten zusätzlich auch kreativ dekoriert beziehungsweise gestaltet werden. Dies liegt allerdings nicht jedem. Das Dekorieren ist keine Bedingung, um eine Patenschaft zu übernehmen. Diese besteht im Kern darin zu pflegen. Dabei kommt zum Beispiel ganz normale Holzlasur zum Einsatz. Wer eine spezielle Farbe bevorzugt, ein Muster oder generell dekorieren möchte, kann dies ebenfalls tun. Das muss aber vorher mit der Verwaltung abgesprochen werden. Hintergrund: Ein Wettstreit zwischen Fans verschiedener Fußballvereine oder anderer Institutionen soll unbedingt vermieden werden. Komplett tabu ist politische Werbung.

Allein rund um den See stehen 52 kommunale Bänke. Wer eine Patenschaft übernehmen möchte, kann sich unter der Nummer 039384/97 60 melden. Dort gibt es dann nähere Infos zum praktischen Umsetzen dieses Ehrenamtes.