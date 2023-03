Fontane-Ganztagsschule Arendseer Schüler servieren Pausenbrot im neuen Bistro

Premiere und Jubiläum für die Schülerfirma an der Fontane-Ganztagsschule Arendsee in einer nagelneuen Küche mit Bistro. Vor genau zehn Jahren begann die Karriere der Pausenversorger in der Kantine im Keller.