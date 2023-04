Freizeit und Baden an der Blauen Perle Arendseer Wasserfall und Wasserrutsche: Was nötig ist, um beides wieder zu betreiben

Seit Jahren mangelt es im Strandbad am Rutschspaß. An der Arendseer Kaskade fehlt Spaziergängern das gewohnte Geplätscher. In beiden Fällen wird es innerhalb der nächsten Monate bauliche Veränderungen geben.