Beim Einsteigen ins vier Grad "warme" Wasser (Luft: minus 3 Grad) am Tauchclub-Ufer war wegen der Rutschgefahr Vorsicht geboten.

Arendsee. - Im gestreiften Antikbadekostüm, in knallbunten Leggings mit Hosenträgern, im Prinzessinnenkleid oder im Stewardessen-Outfitgingen am Sonnabend über 60 Eisbadefreunde zum 21. Winterschwimmtag in den Arendsee.