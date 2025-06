In Arendsee gibt es eine neue Attraktion. Ehrenamtlichen bauten dafür auf der Festwiese Bleiche.

Barfuß über Holz und Stein: Ein Pfad am Arendsee kann kostenfrei genutzt werden

Ohne Schuhe am Wasser

Arendsee - Der Barfußpfad auf der Bleiche am Arendsee ist eröffnet. Als erste betraten ihn DRK-Teamchefin Anja Grabowski und Levi Leja, nachdem der Siebenjährige das Band durchgeschnitten hatte. „Wir wünschen allen puren Genuss an den Fußsohlen und beim Erfühlen der verschiedenen Naturmaterialien, mit denen wir die Fächer gefüllt haben“, erklärte Vorsitzende Kathrin Goyer vom Verein Rund um den See.

Hilfe vom Jugendwaldheim Arendsee

Dessen Mitglieder hatten mit Unterstützung des Jugendwaldheims und Bauunternehmer Ulf Lahmann das Projekt realisiert. Auf zehn Meter Länge sind Holzspäne, Sand, Rindenmulch, Kiefernzapfen, Kieselsteine, Minifindlinge und Baumscheiben zu ertasten. Genuss und Wellness bei dieser Art der Fußreflexzonenmassage sind das Motto.

Mädchen und Jungen der DRK-Tagesgruppe und des Hortes liefen freudig mit nackten Sohlen los und absolvierten einen Naturparcours auf der Festwiese. Seit Pfingsten kann jeder die Gelegenheit zum Lauferlebnis nutzen.