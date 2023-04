Einem geständigen Raser konnte nach einer Verkehrskontrolle in Arendsee in der Altmark offenbar der Führerschein nicht mehr weggenommen werden. Weil er ihn schon vor fast einem Jahrzehnt verlor.

40 Stundenkilometer zu schnell in Arendsee - Raser verlor Führerschein vor 9 Jahren

Ein Autofahrer war in Arendsee in der Altmark nicht nur 40 Stundenkilometer zu schnell - er hatte auch schon lange keinen Führerschein mehr. Symbolbild:

B190/Arendsee (vs) - Mit deutlich zu vielen Kilometern auf dem Tacho ist am Freitag ein Mann in Arendsee gestoppt worden. Dies teilt die Polizei mit. Das Skurrile: Der Mann musste schon vor fast einem Jahrzehnt seinen Führerschein abgeben.

Zuvor war der 44-jährige Altmärker einer Polizeistreife aufgefallen, weil er trotz angekoppeltem Anhänger mit Geschwindigkeiten von 140 km/h auf der Bundesstraße B190 gefahren sein soll. Als er schließlich in Vissum zum Anhalten bewegt werden konnte, soll er unmittelbar zugegeben haben, seit neun Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Ein Strafverfahren wurde offenbar eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt, heißt es.