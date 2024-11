Das ganze Jahr über Urlaub Campern in Arendsee gekündigt: Was die Ursache ist und wie die Stadt den Platz entwickeln will

Kritik gibt es an der künftigen Ausrichtung des kommunalen Platzes Am See. Doch am Ziel, einen ganzjährigen Urlauberbetrieb hinzubekommen, wird festgehalten. Die GmbH-Geschäftsführerin sieht Klärungsbedarf.