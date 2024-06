Arendsee - Die CDU musste bei der Wahl zum Arendseer Stadtrat bis zuum Schluss bangen. Dabei lieferten sich die Christdemokraten im Endspurt bei der Auszählung der letzten Stimmbezirke ein Kopf an Kopf Rennen mit der ZukunftsGemeinschaft Stadt&LandArendsee. Die erst im März gegründete Wählergemeinschaft schaffte es nach der Auszählung von 14 von 16 Wahlbezirken nach 1 Uhr nachts mit 21,14 Prozent aus dem Stand auf Rang zwei. Für die Verteilung der Sitze steht ein Losentscheid nach größtem Rest an. Ein Umstand der erst kurz vor Ende der Stimmauszählung deutlich wurde,

Die AfD hatte zu dem Zeitpunkt 16,54 Prozent der Stimmen auf sich vereinigt, gefolgt von der Freien Wählergemeinschaft Feuerwehren Arendsee mit 14,91 Prozent. Die Freie Wählergemeinschaft Arendsee Land und die Freie Liste lagen mit rund 8 Prozent gleichauf und bekam die Linke 5,5 Prozent.

Ein Balken schoss bei der Europawahl im Gebiet der Einheitsgemeinde nach der Auszählungen der ersten Stimmen in den 16 Wahllokalen sofort in die Höhe und der war blau. Bis gegen 21.07 Uhr die EU-Wahl ausgezählt war, blieb das so. Die AfD erzielte 27,79 Prozent der gültigen Stimmen. Einzig die CDU konnte mit 23,74 Prozentpunkten annähernd Schritt halten. Die Partei Bündnis Sarah Wagenknecht, kurz BSW, kam bei der Europawahl in Arendsee auf Rang drei. Während Linke und SPD mit rund sechs und sieben Prozent vorliebnehmen mussten

Wahlbeteiligung bei rund 70 Prozent

Anders sah es für den Kreistag aus. Hier lag die CDU mit knapp 31 Prozent in der Gunst der Wähler deutlich vorn. Die AfD folgt mit 21, 26 Prozent auf Rang zwei und die Arendseer wollten auch die Freie Liste im Kreisgremium stark vertreten wissen. 16,15 Prozent der Stimmen gaben sie der Wählergemeinschaft. Gefolgt von der Linken mit 14,16 Prozent und der SPD mit 11,61 Prozent.

Eine lange Schlange bildete sich am Sonntagnachmittag vor dem Wahllokal am Arendseer Rathaus. Anscheinend verbanden viele Arendseer den Gang ins Wahllokal mit einem Nachmittagsspaziergang. Die Wahlbeteiligung stufte Gemeindewahlleiter Michael Niederhausen als hoch ein. Sie lag bei rund 70 Prozent.

5.563 Arendseer durften ihre Stimme bei der Europawahl abgeben, für die Wahl des Kreistages und des Stadtrates waren 5.622 Bürger ab 16 Jahre zugelassen.