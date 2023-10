Arendsee - „Ich stand vor meinem Fahrrad und fand den Schlüssel für das Schloss nicht mehr“, berichtete eine Einwohnerin, wie sie jüngst Opfer von Dieben wurde. Zuvor half sie in einem Arendseer Supermarkt einer anderen Frau, bei der Suche nach ihre Geldbörse.

Allerdings erfolglos und schnell wurde klar, es waren Taschendiebe am Werk. Als die Arendseerin dann ihr Fahrrad nicht mehr los bekam, musste sie sich bewusst machen, selbst bestohlen worden zu sein. Dies ging aber glimpflich aus, denn die Tasche mit dem Schlüssel lag außerhalb des Marktes. Die Diebe hatten sie offenbar mit einer Geldbörse verwechselt und dann weggeworfen. Das Portemonnaie lag unter den Schlüsseln, es blieb unangetastet. Anhand dieses Beispiels wurde im Haus des Gastes deutlich, Betrüger machen auch vor Kleinstädten keinen Bogen. Die Volkssolidarität hatte für Mitglieder sowie weitere Interessenten – sogar ein Berliner war dabei – einen Informationsnachmittag organisiert. Norman Wagner, Polizist im Salzwedeler Revier, gab Hinweise, wie sich solche Situationen vermeiden lassen.

Mit Blick auf Taschendiebstähle gilt: Geld, Karten sowie wichtige Dokumente immer möglichst eng am Körper tragen. Er selbst beobachtet bei Einkäufen immer wieder, wie sorglos manche Kunden sind. „Die offene Tasche mit der Geldbörse hängt am Einkaufswagen, während die Besitzerin bis zur Hüfte in der Kühltruhe steckt, um nach einem Produkt zu suchen“, beschrieb der Polizist. Er kann nur davon warnen, zu unvorsichtig zu sein. Denn es gibt Banden von Taschendieben, die durch die verschiedenen Regionen Deutschlands ziehen und solche Begebenheiten gnadenlos ausnutzen.

Trillerpfeife schreckt Betrüger ab

In seinem Vortrag ging Norman Wagner auch auf Betrugsmaschen am Telefon ein. Diese nehmen deutlich zu. „Mutti, Mutti, mir ist was Schlimmes passiert“, zeigte der Polizist im Haus des Gastes ein passendes Video. Die Stimme der schreienden Frau lässt sich nicht sofort erkennen. Darauf setzen Betrüger und verbreiten bewusst Horrornachrichten. Die Geschichte ist oftmals die Gleiche: Der vermeintliche Sohn oder die Tochter hat bei einem Verkehrsunfall einen Menschen getötet. Nun drohe Gefängnis, außer es wird sofort eine saftige Kaution bezahlt.

Der Polizist machte bei dem Vortrag deutlich: Solch eine Kaution gibt es in Deutschland nicht. Betroffene von Schockanrufen sollten Ruhe bewahren. Ein Anruf bei den tatsächlichen Kindern ergibt dann die erlösende Nachricht: „Bei mir ist alles in Ordnung.“ Niemals sollte in solchen Fällen Geld von der Bank geholt und dann übergeben beziehungsweise an eine verabredete Stelle gelegt werden. Um in solchen und ähnlichen Fällen besser auf Betrugsmaschen aufmerksam zu machen, hat die VR PLUS Bank einen Briefumschlag entworfen. In diesen wird das Geld – auch in der Arendseer Filiale – gesteckt. Auf der Rückseite stehen Fragen wie: „Haben Sie den Geldbetrag abgehoben, weil Sie angerufen worden sind?“ Wenn eine oder mehrere Fragen mit Ja beantwortet werden können, sollten alle Alarmglocken schrillen.

Um sich gegen ungebetene Anrufer – auch bei Gewinnspielen – zu währen, empfiehlt Norman Wagner eine spezielle Methode. Und zwar eine Trillerpfeife nahe an den Telefonhörer zu halten und reinpusten. Danach wird sich der Anrufer wohl nie mehr bei der Person melden.