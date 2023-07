Schnellstmöglich am Ort des Geschehens sein: Dies gilt bei Notfällen an Land genauso wie auf dem Wasser. Doch genau damit haben Ehrenamtliche auf dem Arendsee ein gravierendes Problem.

Das Rettungsboot der Wasserwacht an der Anlegestelle des Regattaverein nahe des Schramper Ecks.

Arendsee - Die Anlagen, um Boote ins Wasser zu bekommen, wurden einst fest im See montiert. Damit, dass der Pegel um teilweise bis zu einem Meter sinken würde, konnte niemand rechnen.

Mit den Folgen der Trockenperioden muss auch die Salzwedeler Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes umgehen. Zu ihrem Bereich gehört auch die Blaue Perle. Um möglichst schnell reagieren zu können, befindet sich ein speziell verstärktes Rettungsschlauchboot am Ufer. Damit die Technik lange hält, muss diese Konstruktion eigentlich auch im Sommer außerhalb der Einsätze aus dem Wasser.

Der Grund: die massive Algenbildung im See. Diese setzen sich schnell am Rumpf fest. Ständiges Säubern ist somit notwendig. Nur so könne das Boot lange im Dienst gehalten werden. Dies belastet das Ehrenamt zusätzlich. „Wir putzen uns dumm und dusslig“, drückt es Ulf Sachse, Kreisleiter der Wasserwacht, aus. Die Freiwilligen haben aber eine Idee, wie sich die Situation verbessern ließe.

Die Slipanlage beim Regattaverein Arendsee: Die obere Holzkonstruktion müsste eigentlich unter Wasser sein. Foto: Wasserwacht

Mit einer speziellen Slipanlage ließe sich der geringe Wasserstand umgehen und gleichzeitig die Sicherheit erhöhen. Die jetzige Konstruktion, mit der das Boot schnell ins Wasser und wieder raus geholt werden konnte, ist nutzlos geworden. Bauteile, die eigentlich im See sein müssten, befinden sich nun in der Luft. Bei einer neuen Slipanlage setzt das Deutsche Rote Kreuz auf ein Modell, das nicht auf dem Seegrund steht, sondern auf dem Wasser schwimmt. Damit ist der Standort leicht veränderbar und kann dem jeweiligen Pegelstand angepasst werden.

Trainingsangebote

Die Wasserwacht rettet nicht nur, sie bietet zudem Training an: Und zwar von September bis Juni immer montags (außer an Feiertagen und in den Ferien) in der Schwimmhalle Salzwedel. Dieses richtet sich an Kinder/Erwachsene zwischen fünf und 20 Jahren (Rettungsschwimmer)

Weitere Infos: Telefonnummer 03901/86 10.

Die Kosten liegen bei 7.000 Euro. Alleine kann die Wasserwacht das Projekt finanziell aber nicht stemmen und hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Entsprechende Büchsen stehen zum Beispiel in der Salzwedeler Innenstadt. Weitere Infos zur Spendenaktion und die Kontodaten können beim DRK-Kreisverband unter der Telefonnummer 03901/ 86 10 erfragt werden.

Die Wasserwacht sichert mit dem Boot Schwimmwettkämpfe und Segelregatten auf dem Arendsee ab. Als vor einigen Jahren Kinderkleidung am Ufer gefunden wurde, beteiligten sich die Freiwilligen an der Suchaktion. Der Einsatz stellte sich als Fehlalarm heraus. Die Kleidung wurde vergessen.