Investitionen in Arendsee Ehrgeizige Projekte mit Geldern der EU: Kirchturm erhalten und neue Räume für Partys bauen

Was mit insgesamt knapp 500.000 Euro EU-Fördergeldern in Arendsee, Neulingen und Kleinau geplant ist. Investitionsbedarf besteht im Strandbad und an zwei Dorfkirchen.