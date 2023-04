Luftkurort sucht Käufer und Pächter Häuser, Baugrundstücke und Parzellen mit Seeblick: Was in Arendsee zu haben ist

Die Einwohnerzahlen steigen seit Jahren, Bauplätze in Wohngebieten sind Mangelware – kein Wunder, dass kommunale Angebote auf Kaufinteresse stoßen. In naher Zukunft ist auch ein altes Gemeindehaus an der Reihe.