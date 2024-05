Ein Friedhof als Lebensraum: Platz für Blumen, Insekten und Vögel zwischen Gräbern

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ritzleben. - Nur auf den ersten Blick ist der Friedhof in Ritzleben wie jeder andere. Bereits am Eingang fällt eine Infotafel auf. Und wenige Meter weiter wird deutlich: Was dort steht, stimmt tatsächlich. Denn der Lebendige Friedhof besteht unter anderem aus einer Wildblumenwiese Dort wachsen verschiedene Blumen, die vor allem Insekten Nahrung bieten. Daraus entstand ein Anfang für ein Naturprojekt, das natürlich weiterentwickelt wird. Denn Nahrung zu finden ist das eine und einen Ort des Schutzes zu haben, was anderes. Beide Bereiche wurden auf dem Friedhof zusammen geführt.