Die Attraktion an der Arendseer Kaskade ist seit Jahren außer Betrieb. Zwischen der Stadt und dem Kreis herrscht Uneinigkeit.

Freizeit an der Blauen Perle

Schüler der Ganztags- und Gemeinschaftsschule Theodor Fontane säuberten den Wasserfall kurz vor dem Saisonstart 2023. Die Hoffnung, die Attraktion wieder in Betrieb zu nehmen, trat nicht ein.

Arendsee. - Es ist ein Dauerthema und das Ende weiterhin offen: Seit Beginn der Trockenperioden fehlt Arendsee eine beliebte und in der Region einzigartige Attraktion: der Wasserfall an der Kaskade. Einwohner wollen dies aber nicht so einfach hinnehmen.