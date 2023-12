Warum die Klosterhistorie am 24. Dezember 1183 ihren Anfang nahm und wie sich diese bis heute in Arendsee auswirkt.

Eine Arendseer Weihnachtsgeschichte: Kloster prägt die Region in der Altmark

Arendsee. - Seit Jahrhunderten ist es üblich, dass sich Menschen zu Weihnachten kleinere oder größere Geschenke machen. Im Mittelalter wurden von den wohlhabenden Landesherren oft, um das ewige Heil zu gewinnen, ganze Dörfer und Ländereien verschenkt. Natürlich war dieser hohe Feiertag der Christen auch ein guter Zeitpunkt, um als Zeichen seiner Zuneigung zur Kirche ein Kloster zu gründen. So geschah es auch am 24. Dezember des Jahres 1183 in Arendsee.