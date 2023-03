Die Einkaufsmöglichkeiten in Arendsee sind noch beschränkt. Doch mit Blick auf Lebensmittel ändert sich dies in einigen Tagen.

Wann der Arendseer Aldi öffnet und was Edeka vor hat

Noch stehen Baufahrzeuge und Container vor dem Aldi an der Bahnhofstraße in Arendsee.

Arendsee - Ein großes Plakat mit dem Schriftzug „Wiedereröffnung“ hängt an der Bahnhofstraße. Und damit ist es offiziell: Der Umbau im und am Aldi-Discounter in Arendsee befindet sich auf der Zielgeraden.