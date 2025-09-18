Eine Mahn- und Gedenkstätte sowie ein alter Zaun sorgen für Neugierde. Bereich nahe dem Arendseer Ortsteil Mechau ist frei zugänglich.

Erinnern an einstige Grenze im Bereich: Jürgen Stark macht sich für Fakten stark

Mit der Mahn- und Gedenkstätte nahe Mechau wird erinnert.

Mechau. - Die vor 35 Jahren erfolgte Grenzöffnung zwischen Mechau und Bockleben interessiert Jürgen Starck. Der Binder fand in seinen Unterlagen einen Zeitungsartikel vom August 1990 zu dem Ereignis und äußerte sich über die Jahre danach.