Ersmtals Wettbewerb mit Marmeladen und Früchten in der Region Arendsee

Marmelade mit verschiedenen Zutaten: In Arendsee wird daraus ein Wettbewerb

Neulingen (hz) - In der Einheitsgemeinde Arendsee wird es erstmals einen offiziellen Marmeladenwettbewerb geben. Dazu ruft der Landhof Neulingen auf. Passend dazu wird die Veranstaltung Gartensommer am Sonntag, 20. August, von 10 bis 18 Uhr gestaltet. Dazu gehören neben Marmelade auch Gelees – alles selbst gemacht. Jeweils drei Preisträger in beiden Kategorien werden um 15.30 Uhr gekürt.

Verkostet wird zwischen 11 und 14.30 Uhr. Jeder, der möchte, kann sich an dem Wettbewerb beteiligen. Die Wahl der Früchte spielt keine Rolle, aber alle Inhaltsstoffe müssen angegeben werden. Weitere Infos und Anmeldungen (bis 6. August) über E-Mail unter der Adresse presse@landhof-neulingen.de. Die Band Schwarzbrand sorgt ab 13.30 Uhr für musikalische Umrahmung. Zudem sind Rundgänge und Natur-Workshops vorgesehen.