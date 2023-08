Es brennt, die Sirenen sind lautstark zu hören, aber die Fahrzeuge bleiben in den Gerätehäusern stehen: Um das Szenario zu verhindern und mehr Menschen für das Ehrenamt zu begeistern, gibt es mehrere Initiativen.

Beim Brand auf dem Arendseer Gelände des ehemaligen Konsum Holz an Pfingsten arbeiteten mehrere Wehren Hand in Hand.

Arendsee - Wie können mehr Frauen und Menschen davon überzeugt werden, in ihrer Freizeit zu löschen, zu retten, zu bergen und zu schützen? Um diese Frage zu beantworten, wird in der Region an Angeboten gefeilt.

Eines davon ist bereits greifbar. Denn am Freitag, 4. August, wird in Kerkau ein Infoabend organisiert. Dieser beginnt um 19 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Direkt daneben befindet sich das Domizil der Feuerwehr. Alle Interessenten sind eingeladen, sich vor Ort umzuschauen. Ortswehrleiter Heiko Schulz und seine Kameraden setzen natürlich darauf, dass sie mit möglichst vielen Einwohnern ins Gespräch kommen. Vielleicht erklärt sich der Eine oder Andere zum Ehrenamtsdienst bereit. Heiko Schulz gibt sich dabei aber keinen Illusionen hin: „Mehr als zehn Einsatzkräfte werden wir wohl nie haben.“ Trotzdem gibt er das Werben um Verstärkung keinesfalls auf und steht dabei nicht alleine da.

Auch im Nachbarort Fleetmark wird sich darüber Gedanken gemacht – wie jüngst beim Pressegespräch zum bevorstehenden Gerätehaus deutlich wurde. Der künftig gemeinsame Standort für Fleetmark und Kerkau-Lübbars bringe auch bei der Werbung um Mitglieder Vorteile. Denn das etwa 30 Jahre alte kleine Kerkauer Fahrzeug allein locke wohl keinen mehr hinterm Offen hervor. In Fleetmark sieht das schon anders aus. Dort wird auch eine Kinder- und Jugendwehr vorgehalten.

Ich biete mich an, in Fleetmark von Haus zu Haus zu gehen und die Einwohner direkt anzusprechen. Heiko Schulz

Ortswehrleiter Andreas Herfort kündigte an, Baufortschritte nutzen zu wollen, um Neugierde zu wecken. Dabei biete sich das Richtfest genauso wie die Einweihung an. Zudem gibt es Überlegungen für einen Werbeflyer. Heiko Schulz ist bereit, noch einen Schritt weiter zu gehen. „Ich biete mich an, in Fleetmark von Haus zu Haus zu gehen und die Menschen direkt anzusprechen“, erklärte er.

Um mehr Einsatzbereitschaft zu erreichen, werden verschiedene Wege gegangen. Laut Stadtwehrleiter Marek Weiß sind in der gesamten Einheitsgemeinde rund 350 Feuerwehrleute aktiv. Die alljährliche Truppmannausbildung der zehnten Klassen in der Fontane-Schule zeigen Wirkung. Bereits mehrere junge Menschen konnten für den aktiven Dienst gewonnen werden. Insbesondere am Tage ist die Anzahl der Freiwilligen, die vor Ort sind, niedriger und schwankt. Zudem darf nicht jeder Kamerad jedes Fahrzeug steuern. Denn auch für das Ehrenamt gelten die Führerscheinregeln. Die Kommune hat im Haushalt 23 000 Euro – inklusive 4.000 Euro Landesförderung – eingestellt. Damit können Lkw-Führerscheine für Kameraden finanziert werden.

Darüber hinaus können weitere gemeinsame Standorte die Attraktivität oben halten beziehungsweise steigern. Freiwillige, die alle Einsätze zusammen absolvieren und Ausbildungsabende gemeinsam nutzen, sind die logische Folge dieser Entwicklung. Fleetmark und Kerkau-Lübbars dienen dafür als eine Art Blaupause. Die Ehrenamtlichen in Schrampe, Zießau sowie Ziemendorf liebäugeln ebenfalls seit Längerem mit einem gemeinsamen Standort. Aber auch dieser müsste gebaut werden. Keines der aktuellen Gebäude entspricht den Bedürfnissen. Im Bereich Kleinau gibt es ähnliche Gedanken. „Ich werde dazu mit den Wehren weiterhin offen kommunizieren. Sie sollen wissen, was genau geplant ist“, betonte Marek Weiß. Zunächst einmal setzt die Kommune das finanzielle Mammutprojekt Gerätehaus Fleetmark um.