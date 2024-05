Arendsee/hz. - Karsten Thiede lässt sich zum Beispiel bei Spaziergängen von der Umgebung inspirieren. Er betonte gegenüber der Volksstimme, die Motive finden ihn und nicht umgekehrt. Für seine neuesten Bilder, vergrößert und ausgedruckt, hat er bereits die passenden Stellen in der Kleinen Galerie des einstigen Arendseer Klosters gefunden.

Interessenten können sich ab Sonnabend, 1. Juni, 16 Uhr in die Fotos vertiefen. Dann wird Karsten Thiede auch vor Ort sein. Ihm ist wichtig, dass sich die Betrachter selbst eine Meinung bilden können. Die Ausstellung trägt den Namen closer (näher). Das bezieht sich nicht nur auf die Motivgestaltung. Oftmals ist ein Detail wie eine Pflanze am Seeweg im Vordergrund zu sehen, der unscharfe Hintergrund regt die Fantasie an. Zudem möchte der Arendseer damit auch deutlich machen, dass die Besucher näher an den Bildern dran seien können – indem sie Ausdrucke vor den Augen haben. Dies sei intensiver, als Fotos über digitale Kanäle zu verschicken.

Karsten Thiede stellt nach 2017, 2019 und 2021 zum vierten Mal im oberen Kreuzgang aus. Nach einer schweren Erkrankung musste er die Leidenschaft Fotografieren für sich erst wieder neu entdecken. Zunächst war eine Pause nötig. Besonders auf Sardinien machte ihm das Einfangen spezieller Motive wieder Freude. Davon sind Bilder zu sehen, genauso wie aus Magdeburg und vom Arendsee. 20 Exemplare werden ausgestellt, und alle wurden mit der Smartphonekamera gemacht. Die Ausstellung kann vom 1. Juni bis zum 1. August angeschaut werden. Und zwar donnerstags bis sonntags von jeweils 11 bis 17 Uhr. Zudem informiert Cornelia Knoll vom Vorstand des Fördervereins über die neue E-Mail-Adresse: info@klosterarendsee.de