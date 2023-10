Weihnachten im Schuhkarton in Arendsee: In der Knüddelstube bei Karola Böttcher an der Friedensstraße 100 werden noch bis zum 3. November die Geschenkpakete angenommen. Und dazu gibt es was aus Strick.

Marlein Hanelt (von links), Inge Reimann, Karola Böttcher, Gudrun Born, Heidi Hanus und Anna Böse am Handarbeitstisch in der Knüddelstube, wo bis zum 3. November die Pakete abgegeben werden können.

Arendsee. - Jeden Mittwoch klappern in der Arendseer Knüddelstube von Karola Böttcher an der Arendseer Friedensstraße die Stricknadeln: Die Handarbeitsfrauen stricken das ganze Jahr über Mützen, Schals, Socken und kuschlige Kinderpullis. Sie haben Spaß dabei und wissen: Ihre Handarbeit dient einem guten Zweck.

Denn ein Großteil der kleinen Kleidungsstücke kommt in Kartons, schön beklebt und liebevoll gefüllt. „Weihnachten im Schuhkarton“ heißt die Aktion, die jedes Jahr im Herbst auch in Arendsee startet. Initiatorinnen sind Sibylle Grünwald und Karola Böttcher vor Ort.

„Wir rufen auch in diesem Jahr wieder zum Spenden auf, um Kindern in ärmeren Familien in anderen Ländern eine weihnachtliche Freude zu machen“, so Sibylle Grünwald. Gespendet werden könne natürlich auch Geld, denn die Transportkosten sind nicht unerheblich.

Pakete dürfen nicht zugeklebt werden

Wer möchte, kann aber auch selbst Pakete packen. „Die dürfen aber nicht zugeklebt, sondern nur mit einem Gummi verschlossen werden, weil der Zoll noch kontrollieren will“, erklärt Karola Böttcher eine weitere Regel. Auch was eingepackt werden dürfe, sei streng vorgeschrieben. So sind zum Beispiel seit neuestem Süßigkeiten tabu. Die Zollbestimmungen der Nicht-EU-Länder verhindern das. „Wer trotzdem Süßes einpackt, sei gewarnt. Diese Gaben werden rigoros entfernt“, so Grünwald. Zudem sei kaum damit zurechnen, dass diese dann zurückgeschickt werden.

Ansonsten seien neben den Stricksachen und anderen Kleidungsstücken auch Spielzeug (Fußball mit Pumpe, Puppe, Kuscheltier, Springseil, Jo-jo, Knete), Hygieneartikel (Zahnbürste, Waschlappen, Kamm, Handtücher, Bürste, Duschgel), Schulsachen (Schreibblöcke, Hefte DIN A5, Solartaschenrechner, Federtaschen, Stifte) möglich. „Bis zum Freitag, 3. November, müssen alle gepackten Kartons bei mir in der Knüddelstube abgegeben sein“, betont Karola Böttcher. Und zwar zu den Öffnungszeiten mittwochs von 9 bis 18 Uhr, donnerstags von 9 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr.

„Schon jetzt sind im Vorfeld von vielen Geld- und Sachspenden bei uns eingegangen“, hebt Sibylle Grünwald hervor. In den Vorjahren beteiligten sich auch Kindergartengruppen und Schulklassen an der Geschenkaktion unter dem Motto „Liebe lässt sich einpacken“.

Grünwald holt sämtliche Pakete aus der Knüddelstube nach dem 3. November ab und transportiert sie zur zentralen Sammelstelle in Wittenberge. Von dort geht es weiter in die einzelnen Länder. „Wir hoffen sehr, dass wir den Kindern mit unserer Aktion eine Überraschung bereiten können. Und ihnen so helfen, schwere Zeiten mit einem kleinen Lichtblick besser zu überstehen“, machte Karola Böttcher das Anliegen deutlich. Sie und Sibylle Grünwald sind seit Jahren aktiv bei dem ehrenamtlichen Projekt, spenden auch selbst. Wenn sie andere mit ihrem Engagement anstecken können, sind sie glücklich. Gestern gönnten sie sich nach dem Pressetermin und intensiver Strickarbeit eine Kaffeepause in gemütlicher Runde, in der auch über Politik und Persönliches geplaudert wurde. Zuvor hatten sie ihre blauen, weißen, grünen und bunt geringelten Kleinkinderpullover und Mützen vom Tisch geräumt.