Arendsee - Auf verschiedenen digitalen Wegen sind bereits einige Details zum Strandbad-Feierhöhepunkt 2023 im Umlauf. Norman Witych (Eventservice), der das Spektakel gemeinsam mit der Luftkurort Arendsee GmbH organisiert, gibt gegenüber der Volksstimme einen aktuellen Überblick.

Los geht es am Sonnabend, 22. Juli, um 15 Uhr. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. „Für das Strandfest wird eine Openair-Bühne zwischen Kasse I und der Wasserrutsche mit Blick und Beschallung Richtung See (ehemaliger Nichtschwimmerbereich) aufgebaut“, informiert der Veranstaltungsprofi, der unter anderem am großen Arendseer Stadtfest 2022 (1200 Jahre Erdfall und 150 Jahre Kurwesen) maßgeblich beteiligt war. Dieses war ein großer Erfolg. Bereits im vergangenen Sommer wurde überlegt, ob sich dies alljährlich wiederholen lässt. In der Größenordnung sei das mit Blick auf die Finanzierung schwierig. Die Wahl fiel auf das Strandfest, das vor einigen Jahren als Sommerfest fungierte und dann für einige Zeit ganz vom Veranstaltungsplan gestrichen wurde.

Programm für das Arendseer Strandfest am Sonnabend 22. Juli

15 Uhr Livemusik mit Martin

15.45 Uhr Auftritt der Salzwedeler Tanzschule Müller

16.30 Uhr Livemusik mit Martin

17 Uhr In the Middle of Nüscht - Die Altmark-Hymne live mit Ivette, René und DJ Micha

Ab 20 Uhr Beachparty: WarmUp mit DJ Micha, Clubnight-Action mit Konfetti, CO2-Guns, Marc Radix, Justin Prince, Chriz Rock, Breakdance von den Weltmeistern DaRookies und Aftershow mit DJ Micha.

Tickets gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Info oder an der Strandbad-Kasse sowie online (clubnight Arendsee)

Der Höhepunkt im kommuanlen Strandbad hat mit Blick auf Arendsee eine der längsten Feiertraditionen. Die Ursprünge reichen bis etwa 1922 zurück. „Bereits damals wurden Schwimmwettkämpfe im Arendsee organisiert, und dazu gehörten weitere Angebote, die mit einem Strandfest vergleichbar sind“, weiß der ehrenamtliche Stadtchronist Eckehard Schwarz. Er verweist zudem darauf, dass das Strandfest als einzelner Höhepunkt ab Anfang der 1950er Jahre in den Fokus rückte. Der Arendseer Helmut Schindler initiierte dies und führte die Veranstaltungsreihe zum Erfolg. Viele Jahrzehnte wurde mehrere Tage im Strandbad gefeiert.

Dort wird am Sonnabend, 22. Juli, einiges geboten und die Tradition neu belebt. So können Besucher beispielsweise die Riesenrutsche nutzen. Vor der Bühne in der Nähe wird eine Tanzfläche geschaffen, die gleichzeitig Aktionsfläche für die Tanzschule Müller und die DaRookies ist. „Pagodenzelte sind Teil der Streetfood-Meile, die wie beim Stadtfest wieder regional besetzt ist. Zusätzlich gibt es passende kühle Getränke und eine Cocktailbar“, so Norman Witych.

Wasserbikes, Piratenschiff-Hüpfburg, Wasserpark und Kletterparcours sorgen für weitere Abwechslung. „Aufgrund des niedrigen Wasserstands, was natürlich sehr traurig ist, bietet der Strand in seiner jetzigen Breite ideale Bedingungen für eine Beachparty“, erklärt der Veranstaltungsprofi und führt weiter aus: „Das Wasserspiel, welches leider trocken liegt, wird mit Loungemöbeln bestückt und zum Biergarten/Strandcafé umfunktioniert.“