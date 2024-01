Flyer und Broschüren gehören in Papierform der Vergangenheit an: Diese Aussage gibt es seit vielen Jahren. Die Luftkurort Arendsee GmbH schwimmt aber gegen Strom und hat auch eine traditionelle Stadtralley entwickelt.

Gedruckte Flyer gefragt: Was Urlauber in Arendsee erfahren und welches Rätsel für Familien es gibt

Arendsee. - Führungen um den See mit Hilfe des Smartphones, touristische Fakten nur noch in digitaler Form und das Flyer-Regal in der Touristinfo könnte wohl irgendwann überflüssig werden: Danach sah es in der Vergangenheit aus. Doch die Nachfragen der Urlauber sorgen für einen kleinen Trendwechsel.