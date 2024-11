„Haus am See“ in Arendsee mit Wirtschaftspreis geehrt

Arendsee. - Als Simone Döpelheuer 2003 das alte Arendseer Kurhaus aus dem Jahre 1874 aus dem Dornröschenschlaf weckte, stand sie schon mitten in ihrem Berufsleben als selbstständige Kosmetikmeisterin. Angefangen hatte sie im eigenen Haus in Kläden. Am 17. Januar 1997 zog sie mit Kosmetik und Fußpflegepraxis in die Sauna am Arendsee um, die sie von der Treuhand erworben hatte.