Arendsee - Kommunale Wärmeplanung: Diese hat die Einheitsgemeinde auf den Weg gebracht und der Begriff sollte nicht zu wörtlich genommen werden. Denn neben öffentlichen Gebäuden werden auch private Haushalte profitieren.

Im Kern geht es darum, dass sich ein Fachmann die Heizstruktur in allen Ortsteilen anschaut und Alternativen zu Gas sowie Öl ausarbeitet. Damit ließen sich dann im nächsten Schritt Projekte umsetzen, die letztendlich alle Einwohner betreffen und bezahlbare Energie zum Ziel haben.

Zentrales Wärmesystem als Zukunft

Jens Reichardt (Vorsitzender Wirtschaftsausschuss) schätzt die bisherigen Erklärungen seitens der Kommune für die Bürger als unzureichend ein. Er machte deutlich, was Einwohner davon haben werden. Neben der nötigen Bestandsaufnahme geht es auch um Zukunftsvorschläge. Hausbesitzer müssen sich nämlich sowieso mit dem Thema beschäftigen. Die Gasheizungen sind nach politischem Willen ein Auslaufmodell und erneuerbare Energien rücken dafür klar ins Zentrum. Dies bedeutet für Arendsee aber nicht zwangsläufig, dass in jedem Haus bis spätestens 2045 ein neues Heizungssystem eingebaut werden muss.

Jens Reichardt geht davon aus, dass sich insbesondere für den Luftkurort einen zentrale Lösung anbietet. Konkret: Entsprechende Rohre werden verlegt und die Hausbesitzer, die möchten, angeschlossen. Natürlich muss in dieses System Wärme, damit die Objekte beheizt werden. Eine Möglichkeit ist die in den vergangenen Jahren, insbesondere mit Blick auf ein großes Wellnessbad, immer mal wieder diskutierte Geothermie, also das Verwenden der Thermalsole unterhalb des Arendsees. Damit ließe sich auch ein Wärmenutzen für die Einwohner in ihren vier Wänden erzielen. Der Wirtschaftsausschussvorsitzende fordert, dass die Kommune keinesfalls den Blick für andere Möglichkeiten verliert. Dazu gehört zum Beispiel ein Sonnenkraftwerk. Daran könnten Bürger beteiligt werden. Der Kommunalpolitiker verweist dabei auf den Genossenschaftsgedanken.

Gesetzentwurf

Ab dem 1. Januar 2024 soll möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

Keine sofortige Austauschpflicht für bestehende Heizungen.

Ab 2045 dürfen die Heizungen nicht mehr mit fossilen Brennstoffen/fossilem Erdgas oder Erdöl betrieben werden.

Für die Dörfer sieht es etwas anders aus. Dort sollen Biogasanlagen für die Versorgung der Umgebung eine größere Rolle spielen. Solch ein Betrieb existiert unter anderem in Sanne. Voraussetzung ist allerdings ein Anschluss der Häuser. Andere altmärkische Dörfer machen es Arendsee vor. Iden (Landkreis Stendal) deckt seinen Strom- und Wärmebedarf nahezu komplett mit erneuerbaren Energien ab.

Die kommunale Wärmeplanung dient als Grundlage, um für die daraus entstehenden dezentralen Lösungsansätze Fördermittel beantragen zu können. Für das von Experten zu erstellende Schriftstück hat der Stadtrat in den aktuellen Haushalt 100.000 Euro eingestellt. 90 Prozent könnten gefördert werden, wenn die Kommune noch in diesem Jahr einen Antrag stellt. Die Einwohner werden dann direkt involviert sein, wenn für die Bestandsaufnahme individuelle Details zu den Heizungen nötig sind.

Jens Reichardt betonte zudem, eine Zusammenarbeit mit anderen Kommunen sei ratsam. Salzwedel hat, da über 20.000 Einwohner in der Kommunen leben, eh keine Wahl und braucht solch ein Konzept zwingend. Aber auch mit Kalbe sei Teamarbeit möglich. Dafür warb der Kommunalpolitiker bei einer Stadtratssitzung in der Milde-Stadt. Diese Gemeinde ist in Sachen Wärmekonzept noch nicht so weit.