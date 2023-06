Für den Bereich Weinberg gibt es die Idee, einen Windpark zu errichten. Mitspracherecht hat die Planungsgemeinschaft Altmark. Die Mitglieder diskutierten, ob dies in Wäldern gewollt ist.

Windräder und Bäume: Beides zusammen könnte in der Altmark künftig eine Rolle spielen.

Arendsee - Es wäre eines der ersten Windkraftprojekte, das in Sachsen-Anhalt in Wäldern entstehen würde. Obwohl das Vorhaben bei einer öffentlichen Sitzung in der Salzwedeler Kreisverwaltung namentlich nicht genannt wurde, haben die geführten Diskussionen doch damit zu tun.