Mehr Service für Ältere Ideen für Tourismus: Parkplatz hinter der Arendseer Kirche und eine neue Bushaltestelle

Der Arendseer Klaus Lühe setzt sich in Sachen Tourismus für ältere Gäste ein. Er plädiert unter anderem für eine Bedarfshaltestelle nahe dem Aussichtsturm am Faulen See.