Kasse, Puppenwagen, Koffer und Besteck: Was am Sammeln reizt

Neulingen - Ein Kinderwagen von Opel und unweit davon Grammophon sowie Waagen und Koffer? Ein Blick in die Scheune beweist: Der Besitzer ist von der Sammelleidenschaft gepackt.

„Für die einen ist es alter Krempel – für mich sind es Schätze aus vergangenen Zeiten“, beschreibt Andreas Haut seine Intention. Das Hobby Flohmärkte pflegt er bereits viele Jahre. Daraus ist ein Nebengewerbe entstanden. Denn Platz gibt es auf dem Vier-Seiten-Hof genug. Im alten Stall stehen viele alte Gegenstände. Der Neulinger stöbert gerne auf Dachböden und in Scheunen.

Ein Grammophon hat seinen Platz in der Scheune – aber nicht mehr lange, denn ein Interessent holt es ab. Foto: Christian Ziems

Im Dunklen erhöht sich die Vorfreude noch, was spannendes zu finden. Auch wenn dann nicht immer gleich festgestellt werden kann, ob alles in Ordnung ist. Erst später bemerkte er einen kleineren Schaden an einem gusseisernen Ofen. Aber das sei keinesfalls schlimm. Das etwa 200 Kilogramm schwere Stück auf den Hof zu bekommen, war schon ein kleines Abenteuer und wäre ohne Hilfe unmöglich geworden. Andreas Haut hilft ebenfalls. Bei ihm gegenüber wurde in den vergangenen Wochen der Film mit dem Arbeitstitel „The doctor says I’ll be alright but I’m feelin’ blue“ gedreht. Und darin geht es auch um historische Darstellungen vom ländlichen Leben vor 100 Jahren. Einige der Requisiten hat Andreas Haut zur Verfügung stellt. Dazu gehören zum Beispiel Kiepen und Harken. Ein Teil seiner Stücke hat er von dem Hof, wo die Filmschaffenden wirken.

„Darum ist es für mich selbstverständlich zu helfen“, unterstreicht er. Die Fachleute durften sogar eigenständig in die Räumlichkeiten und sich Dinge rausholen. Bei Fragen, wie sie zu finden sind, kann Andreas Haut schnell antworten. Denn auf Ordnung legt er viel Wert. Die Gegenstände sind alle sortiert, und er weiß genau, in welchen Bereich zum Beispiel Koffer stehen.

Für die einen ist es alter Krempel – für mich sind es Schätze aus vergangenen Zeiten. Andreas Haut

Diese waren übrigens lange Ladenhüter, bis plötzlich gleich acht Stück in kurzer Zeit weggingen. Der Neulinger öffnet seine Sammlung natürlich für Interessenten und wurde auch vom Verein De Dörpstroat angesprochen, ob er beim Kartoffelfest mitmachen möchte. Seit einigen Jahren gehört der Hof fest dazu, genauso wie 2023. Wer sich dort näher umschauen und mit Andreas Haut ins Gespräch kommen möchte, kann den Kartoffeltag am Sonnabend, 16. September (Beginn 10 Uhr), nutzen. Dieser erstreckt sich durch das Dorf.

Der Flohmarktfan hat die Sammelleidenschaft auf dem eigenen Grund Stück für Stück ausgebaut. Zu den aktuellen Hinguckern gehört ein Grammophon, das bereits verkauft, aber noch nicht abgeholt wurde. Gespräche mit Interessenten machen immer wieder Spaß, da dabei auch gefachsimpelt werden kann.

Der Steingarten wurde passend zum Thema bestückt. So ist auch eine alte Tiertränke bepflanzt und dient als Bienen-/Vogeltränke. Foto: Christian Ziems

Das Aufstöbern verschiedener Gegenstände sei aber vom Gefühl her am spannendsten. „Wenn mich einer fragt, was ich sammle, sage ich alte Sachen. Alt sind für mich Gegenstände vor 1950“, unterstreicht Andreas Haut. Die Vielfalt ist groß – sie reicht von kleinen Bestecklöffeln bis hin zu großen Wagen aus der Landwirtschaft.

Alles ist genau einsortiert und hat seinen Platz. „Ich brauche tatsächlich nicht lange zu suchen und finde schnell das gewünschte Stück oder beschreibe, wo es ist“, meint der Altmärker, der schlecht abschätzen kann, wie viele Gegenstände er insgesamt besitzt. Fest steht aber, die Sammelleidenschaft nimmt nicht ab. Diese möchte er mit Besuchern teilen, die gern zum Stöbern vorbeischauen.