Autofahrer aufgepasst: In Kläden, Landkreis Stendal, stehen Bauarbeiten an.

Kläden (vs) - Mit Behinderungen an der Ortsdurchfahrt Kläden im Landkreis Stendal müssen Anlieger und Autofahrer ab nächstem Donnerstag, 6. Juli, rechnen. Das teilt das Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Sachsen-Anhalt mit.

Grund dafür sind Arbeiten zur Angleichung der Regen- und Schmutzwasserschächte. Dafür muss die Klädener Dorfstraße mindestens zwei Tage lang voll gesperrt werden. Die Umleitung beginnt an der Kreuzung mit der B 188 bei Vinzelberg, führt dann bis zum Abzweig der K 1047, von wo aus die Route über Möringen und Schönfeld weiter zur L 15 (Steinfeld-Kläden) ausgeschildert ist.

Spätestens am Montag, 10. Juli, sollen die Arbeiten erledigt sein. Bei planmäßigem Ablauf und gutem Wetter könnte die Sperrung bereits am Freitag wieder aufgehoben werden.