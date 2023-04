Das Strandbad Arendsee öffnet in wenigen Wochen. Zuvor werden noch neue Angebote vorbereitet.

Klettern und Internet am Arendsee: Mehr als Baden durch neue Angebote

Freizeit in der Natur

Der Ferienhort Arendsee beim Badevergnügen im Sommer 2022. Die Einrichtung erweitert in diesem Jahr ihr Angebot.

Arendsee - Die Saison 2023 im Strandbad Arendsee beginnt am Freitag, 12. Mai. Claudia Schulz, Geschäftsführerin der Luftkurort Arendsee GmbH, verriet im Vorfeld, was in diesem Jahr anders sein wird.