Arendsee - In jeder freien Stunde arbeitet die Kaulitzer Keramikkünstlerin Petra Schrimpf an dem großen Mosaik am Sanitärtrakt im Arendseer Strandbad. Am Anfang war da nur ein Rahmen aus blauen Scherben als Umriss zu sehen. Nach und nach nahm in der rechten Ecke die Altmarkgans Agathe, das neue Maskottchen der Luftkurort Arendsee GmbH, Gestalt an. Ganz in Weiß, mit gelbem Schnabel und Murmelaugen. „Die Steinchen sollen später auch in Weiß verfugt werden“, erklärte Petra Schrimpf.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.